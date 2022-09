Due donne indagate per investimento mortale Falconara

(ANSA) - ANCONA, 08 SET - Ci sono due indagate per la morte di Daniela Volponi, 57 anni, investita martedì a Falconara (Ancona), sulla Flaminia, all'altezza del sottopasso ferroviario, nel quartiere di Villanova. Sono le due donne che erano a bordo delle due vetture, una Mercedes, che l'ha formalmente investita, e una Ford, che ha tamponato la Mercedes). Entrambe sono di Montemarciano e sono indagate per omicidio stradale, come atto dovuto a loro garanzia, dopo il sequestro dei veicoli chiesto ed ottenuto dal pm della procura di Ancona Ruggiero Dicuonzo. Le automobili serviranno a capire la dinamica dell'investimento e del tamponamento. Sui veicoli non è stata ancora assegnata una perizia ad un consulente specifico, probabile che procederà la polizia locale di Falconara che ha fatto i rilievi. La donna, che tutti conoscevano con il nome "Toffee" per via della sua passione per Vasco Rossi, di cui era fan e amica, è stata travolta sulle strisce pedonali, mentre attraversava con il suo cagnolino, dalla Mercedes che è stata tamponata dalla Ford. (ANSA).