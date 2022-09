Casa: Flick, su accoglienza seguire insegnamento Santa Casa

(ANSA) - LORETO, 08 SET - "Riflettere sull'insegnamento che ci dà la Santa Casa: la casa, l'abitazione, è il fulcro della città, c'è molto da intervenire sul tema di come una città giusta debba saper accogliere e debba saper valorizzare la casa". Lo ha detto il prof. Giovanni Maria Flick, ex ministro della Giustizia e presidente emerito della Corte Costituzionale a Loreto a margine di un incontro sul tema "La Casa come luogo di relazioni familiari costruzione della coesione sociale" che precede la cerimonia per l'accensione della Lampada per la Pace nel mondo al Santuario della Santa Casa, quest'anno affidata alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

"Tutto questo - ha spiegato Flick - vuol dire edilizia e soluzioni che possano dare abitabilità a giovani, come coloro che studiano, agli anziani, e il problema della solitudine, ai migranti. Questo apre il discorso dell'accoglienza ai 'diversi': sento dire che solo i profughi ucraini, perché sono europei, debbano essere accolti, gli altri no. Credo - ha concluso Flick - che dobbiamo ripensare tutte queste cose alla luce dell'insegnamento sulla casa, sulla città e sull'accoglienza che ci dà la Santa Casa". La lampada per la Pace viene accesa dal 1998 a Loreto: nel 2002 fu l'on. Carlo Azeglio Ciampi, allora Presidente della Repubblica, ad accenderla e nel 2020 l'attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella. Alla cerimonia, officiata dall'Arcivescovo di Loreto mons. Fabio Dal Cin, delegato pontificio per la città mariana, sono presenti autorità civili e militari, tra le quali anche la ministra Lamorgese e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. (ANSA).