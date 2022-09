Tamponamento in A14, chiuso e poi riaperto tratto sud Pedaso-Grottammare

(ANSA) - PEDASO, 07 SET - Un tamponamento sull'autostrada A14 nel tratto marchigiano della Bologna-Taranto, direzione sud, ha coinvolto quattro mezzi pesanti e anche un'autovettura al km 288 nella galleria situata circa 1 km dopo l'uscita di Pedaso (Fermo) direzione Grottammare (Ascoli Piceno), e alcune persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto verso le 8.30, fa sapere la società Autostrade, e il tratto tra Pedaso e Grottammare, direzione Pescara, è stato temporaneamente chiuso; si sono formati circa 2 km di coda. Verso le 9.50 il tratto è stato riaperto , attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 5 km di coda in diminuzione in direzione Pescara. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'incidente Autostrade ha consigliato, dopo l'uscita a Fermo, di percorrere la Ss16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Grottammare. Ora la viabilità è tornata regolare ma temporaneamente persistono rallentamenti e code.