Pugno al volto a una barista durante lite, denunciato

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 07 SET - Durante un litigio per futili motivi in un bar nel centro di Civitanova Marche (Macerata), un 52enne ha sferrato un pugno al volto di una delle bariste presenti. E' accaduto ieri pomeriggio verso le 17.15 e sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti del locale Commissariato. La donna ferita è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso mentre l'aggressore, residente in provincia di Macerata, è stato subito bloccato dai poliziotti e portato presso il presidio di Polizia. Verrà denunciato all'Autorità giudiziaria per il reato di lesioni, oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale. (ANSA).