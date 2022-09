Odg, senza interventi "Redattore sociale" chiude

L'Ordine dei giornalisti delle Marche è "vicino ai colleghi dell'agenzia di stampa nazionale 'Redattore Sociale' che rischia di chiudere entro la fine del 2022 "se non interverranno nuovi scenari di sostegno economico".

L'annuncio è arrivato con un comunicato della redazione di Capodarco (Fermo) pubblicato sul sito dell'agenzia.

"Fiore all'occhiello tra le testate delle Marche e a livello nazionale, da 21 anni Redattore Sociale racconta con equilibrio i temi del disagio e dell'impegno sociale in Italia e nel mondo", scrive l'Odg Marche. "La tristezza è grande - scrivono i colleghi della redazione di Redattore sociale -, anche se non abbiamo rimpianti per aver, 21 anni fa, avuto il coraggio di fornire uno strumento per un'informazione corretta e completa del mondo del sociale in Italia".

"Una nuova tegola si abbatte sul mondo dell'editoria regionale - commenta il presidente dell'Odg Marche, Franco Elisei - Siamo a disposizione, per quanto in nostro potere, per mettere in atto tutte le misure necessarie a scongiurare la chiusura". (ANSA).