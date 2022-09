Covid: Marche, +3 ricoveri in 24ore, incidenza scende a 251

(ANSA) - ANCONA, 07 SET - Continua l'altalena nel numero di ricoveri nelle Marche per Covid-19 che si mantiene sostanzialmente stabile intorno a quota 80: nell'ultima giornata +3 ricoverati fanno salire il totale a 83 tra i quali quattro in Terapia intensiva (+1), tre in Semintensiva (invariati) e 75 nei reparti non intensivi (+2). In un giorno rilevati 542 positivi (3.785 in una settimana) su 2.142 tamponi eseguiti e l'incidenza ogni 100mila abitanti è scesa ancora (da 258,78 a 251,66). Un nuovo decesso e il totale regionale da inizio pandemia sale a 4.095.

Le persone in osservazione nei pronto soccorso sono otto e le quarantene ancora in forte calo a 6.248 (-307). (ANSA).