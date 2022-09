Investita e uccisa mentre attraversa con il cane a Falconara

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 06 SET - Una donna è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada sulla Flaminia a Falconara Marittima (Ancona) nei pressi del sottopasso nel quartiere di Villanova. E' ancora al vaglio della Polizia locale la dinamica dell'incidente, avvenuto verso le 9.30: la donna, che avrebbe compiuto 58 anni il prossimo novembre, residente a pochi metri dal luogo dell'incidente, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con un cagnolino quando è stata travolta da una Mercedes; è deceduta in seguito ai gravissimi traumi subiti. luogo dell'incidente stradale, la donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali stamattina sulla Flaminia nel quartiere di Villanova a Falconara Marittima (Ancona). Secondo gli accertamenti eseguiti finora, l'auto che l'ha investita è stata anche tamponata da un'altra vettura (alla guida dei veicoli due donne); non è ancora chiaro, però, se l'investimento sia avvenuto prima o dopo il tamponamento; e cioè se la Mercedes si fosse fermata, forse per far attraversare la donna, e l'avesse travolta dopo essere stata tamponata, o se avesse investito la vittima e poi, arrestatasi per questo, fosse stata urtata dall'altra vettura. Il cane della vittima è rimasto illeso nell'incidente.

Sul posto, oltre alla Polizia locale di Falconara, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e della Croce Gialla. (ANSA).