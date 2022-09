Covid: Marche, 816 positivi in 24ore,calo ricoveri a 79 (-1)

Nell'ultima giornata sono emersi 816 casi di positività al coronavirus (3.892 in un settimana) nelle Marche sulla base di 3.051 tamponi ma il numero di ricoveri è sceso a 79 (-1), l'incidenza ogni 100mila abitanti è passata da 269,91 a 258,78 e non si sono verificati decessi (il totale resta 4.094). Lo fa sapere la Regione Marche.

Nel dettaglio i ricoveri in Terapia intensiva e Semintensiva sono invariati (3 per ciascuna area) mentre quelli nei reparti non intensivi sono in diminuzione a 73 (-1). In osservazione nei pronto soccorso ci sono 7 persone (ieri erano 11). Le quarantene sono in picchiata a 6.555 (-502). (ANSA).