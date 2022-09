Col. Bolognese nuovo comandante provinciale Gdf Fermo

(ANSA) - ANCONA, 06 SET - Il colonnello Massimiliano Bolognese ha assunto oggi l'incarico di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo. Dopo tre anni di intenso lavoro e di significativi risultati raggiunti nella lotta a evasione fiscale, anche di natura internazionale, traffici illeciti di ogni genere, riciclaggio e frodi nel comparto della spesa pubblica, il colonello Antonio Regina lascia il Comando Provinciale di Fermo per andare a ricoprire il nuovo incarico di Ufficiale di collegamento tra la Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a Roma.

Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina presso la caserma "Tenente Livio Rivosecchi", con una sobria cerimonia, alla quale ha presenziato il Comandante Regionale Marche, generale di brigata Alessandro Barbera, di fronte ad una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio a Fermo. Il neo Comandante Provinciale è nato a Palmoli (Chieti) nel 1975 e si è arruolato nel Corpo nel 1994, iniziando così la frequenza del corso di studi presso l'Accademia della Guardia di Finanza alla sede di Bergamo. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria arriva a Fermo dopo aver ricoperto, nel corso della sua carriera, diversi incarichi, sia di staff che operativi. L'ultimo è quello di Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata. Il colonnello Bolognese ha assicurato massimo impegno e sostegno operativo al Comandante Regionale, esortando il personale a proseguire l'azione di servizio con la stessa dedizione del passato. (ANSA).