Capitale Cultura: protocollo strategico tra Pesaro e Parma

(ANSA) - PESARO, 06 SET - Pesaro e Parma. le due Capitali italiane della Cultura e Città Creative Unesco della Musica e Gastronomia, hanno siglato oggi un documento che riconferma l'intesa già sottoscritta nel 2018. Un protocollo "strategico nel segno della cultura - hanno detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini-. Vogliamo costruire una rete di città medie che, come noi, puntano sui propri elementi identificativi lavorando insieme in questa direzione. Parma e Pesaro sono due anelli importanti di questa catena e partendo dai temi specifici, e unendo le forze, possiamo promuovere i rispettivi territori.

Vogliamo lavorare molto nella presentazione all'estero per quanto riguarda, anche gli abbinamenti cibo-cultura e cibo-musica. In particolare ci interessano 5 Paesi: Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e Corea. Paesi con i quali abbiamo già un rapporto culturale". "La storia delle Capitali Italiane della Cultura ha, da sempre, tra i suoi obiettivi, quello di mettere in rete le città. Oggi Parma e Pesaro, che hanno tante dimensioni comuni a partire dal grande tema dell'opera, fino alle tradizioni enogastronomiche - ha commentato il sindaco di Parma Michele Guerra -trovano in Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 l'occasione concreta per mettere a terra tanti progetti in grado di unire i nostri territori e le nostre tradizioni". Dopo la firma del protocollo, nella Sala di Rappresentanza del Municipio di Parma, l'avvio ufficiale della Cena dei Mille 2022, cuore del settembre gastronomico della città capitale anche dell'enogastronomia mondiale e città Creativa Unesco per la gastronomia. (ANSA).