Ambiente: studio, ottima qualità bio suolo Riserva Sentina

La qualità biologica dei suoli alla Riserva Naturale Sentina (San Benedetto del Tronto) è ottima. Lo ha rilevato il primo monitoraggio della Qualità Biologica Suolo, effettuato con metodo QBS-ar, ovvero mediante lo studio delle comunità di organismi presenti nella terra, realizzato su campioni di suolo raccolti in due aziende agricole della Riserva: la Fattoria Ferri, nella zona sud della Riserva, e l'azienda "Selva Giurata", nella zona nord.

Questa prima misura della qualità dei suoli agricoli è stata realizzata in collaborazione con l'Università di Camerino - Unicam, dalla zoologa Antonietta La Terza e dai collaboratori Martina Coletta e Aldo D'Alessandro del laboratorio di Biodiversità del Suolo e Agricoltura Sostenibile, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. Per il ruolo fondamentale che riveste per la sopravvivenza della specie umana, il suolo è stato definito come "l'ultima frontiera della biodiversità".

Si tratta infatti di un sistema vivente a tutti gli effetti, che ospita miliardi di organismi, la cui biodiversità è fondamentale perché siano svolti processi critici per la salute del suolo stesso, in particolar modo per i suoli agricoli, come la decomposizione delle sostanze organiche e il riciclo dei nutrienti essenziali per le piante. Pertanto monitorare la presenza o l'assenza dei numerosi gruppi di organismi del suolo consente di ottenere informazioni sulla qualità del suolo, come il livello di fertilità e la capacità di produrre alimenti sani, sicuri e ricchi di nutrienti.

Questi risultati si devono in larga parte alla localizzazione degli appezzamenti all'interno di un'area protetta, confermando l'importanza del ruolo delle riserve naturali nel preservare e incentivare la diffusione della biodiversità, così com'è stato ampiamente riconosciuto e sottolineato nella Strategia per la Biodiversità 2030 (Biodiversity Strategy 2030) dell'Unione Europea. (ANSA).