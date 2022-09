Siccità: invasi Pesarese ok, chiusura sperimentale pozzi

(ANSA) - ANCONA, 05 SET - Stato degli invasi d'acqua "rassicuranti" e decisione di "chiudere i pozzi di Sant'Anna del Furlo e del Burano (Pesaro Urbino) in via sperimentale, a partire da oggi pomeriggio fino a venerdì, al fine, quindi, di valutarne l'effetto". Lo comunica l'assessore regionale alla Protezione Civile delle Marche Stefano Aguzzi che ha partecipato al Comitato tecnico di Protezione Civile, riunito stamattina per affrontare il tema dell'emergenza idrica come annunciato la scorsa settimana.

"Esaminata la situazione attuale, - spiega la Regione - a seguito dell'apertura dei pozzi e dei recenti eventi meteorologici, si è potuto verificare che al momento lo stato degli invasi è rassicurante, anche per la deroga concessa al deflusso minimo vitale (Dmv) ancora vigente. Si è stabilito di chiudere i pozzi di Sant'Anna del Furlo e del Burano in via sperimentale, - annuncia - a partire da oggi pomeriggio fino a venerdì, al fine, quindi, di valutarne l'effetto".

Il Comitato "tornerà a riunirsi nella giornata di venerdì: verificherà gli effetti della chiusura sul livello degli invasi e valuterà se sarà possibile mantenerli chiusi, compatibilmente con la necessità dell'aumento del deflusso minimo vitale, o, diversamente, se sarà necessario riaprirli con portate adeguate". (ANSA).