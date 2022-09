'Jazz per le terre del sisma' scelti i direttori per il 2023

(ANSA) - L'AQUILA, 05 SET - Prima della conclusione dell'ottava edizione della maratona 'Jazz per le terre del sisma' - il festival di musica e solidarietà per le aree colpite dai terremoti dell'Aquila e del Centro Italia - sono stati annunciati i tre direttori artistici per il 2023, seguendo una consuetudine che vede personalità e vocazione diverse alla guida dell'allestimento delle varie location-concerto.

Si tratta di Roberto Ottaviano, musicista e direttore di alcuni festival in Puglia; Francesca Corrias, musicista; Fausto Savatteri, direttore di Festivalle ad Agrigento. Nei primi anni la direzione era affidata a Paolo Fresu, a cui si deve questa iniziativa sin dal 2015. Circa 20mila le presenze stimate dagli organizzatori nell'arco dell'edizione appena conclusa. Una kermesse con oltre 200 musicisti approdata nel capoluogo dopo un trekking da Camerino attraverso quattro regioni (Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) e circa 250 chilometri.

Doppio l'omaggio dell'edizione 2022: a Pier Paolo Pasolini e, in parallelo, a Charles Mingus contrabbassista, pianista e compositore statunitense, ritenuto tra i migliori musicisti jazz del suo tempo. Per entrambi ricorre il centenario dalla nascita.

Atmosfera raccolta al consueto concerto domenicale davanti alla Casa dello Studente che ha visto la partecipazione del sassofonista Dimitri Grechi Espinoza, conosciuto anche per le sue "preghiere in musica". Espinoza ha mischiato le sue composizioni con omaggi a brani come "Summertime" o "Love is a Losing Game" di Amy Winehouse "una voce leggendaria che praticamente appartiene al jazz", ha detto prima di suonare.

In città sono arrivati nomi importanti del jazz italiano come: Dario Carnovale, Lorenzo Conte, Enrico Morello, Vito Quaranta, Vince Abbracciante, Giorgio Vendola, Helga Plankensteiner, Ares Tavolazzi, Raffaele Pallozzi o l'orchestra di Alexander Platz. Sabato sera c'è stata anche l'esibizione di Enrico Rava con la violinista Anais Drago. Interessante l'esibizione di Paolo e Glauco Di Sabatino con il trio vocale SisTres composto da Giorgia Zaccagni, Grazia Bontempo e Barbara Eramo. (ANSA).