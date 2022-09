Venezia, Comune Recanati presenta film In_finiti alla Mostra

(ANSA) - RECANATI, 04 SET - Il Comune di Recanati è presente a Venezia 79 per la presentazione in anteprima del nuovo film dal titolo In_finiti prodotto da Michele Calì della A.C.

Production che vedrà la città protagonista delle riprese cinematografiche. "Siamo lieti di poter offrire i nostri i nostri paesaggi che hanno tanto ispirato il grande genio di Giacomo Leopardi e hanno reso immortale la nostra città - ha detto il sindaco Antonio Bravi in conferenza stampa - .Recanati è spesso meta di numerose produzioni televisive e cinematografiche, ricordiamo tra tutte il pluripremiato film "il Giovane favoloso" di Mario Martone, presentato proprio qui a Venezia nel 2014 che ha trasformato la città per mesi in un grande se cinematografico ambientato nell' epoca di Giacomo Leopardi nell'800". Reduce dal successo degli ultimi film Infernet e Un amore così grande con i tre tenori de Il Volo, Calì ha presentato "In_finiti", una storia d'amore scritta e diretta da Cristian De Mattheis, (regista anche di Un amore così grande, ambientata tra le suggestive location dei luoghi leopardiani di Recanati e le città di Verona e di Grezzana. Una storia d'amore tra due ragazzi Roberta (Michela Loy) e Davide (Emanuele Bosi) nasce proprio sul Colle dell'Infinito. Tra gli interpreti anche Michela Persico, Fabiola Morabito ed Elisabetta Pellini. "Siamo molto felici per questa nuova opportunità di visibilità per le bellezze della nostra città e di promozione turistica che saremo pronti a cogliere" il commento dell'assessora alle Culture Maria Rita Soccio. Le riprese inizieranno tra fine ottobre e primi di novembre. Il produttore Calì ha annunciato l'intenzione di proporre il film alla prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. (ANSA).