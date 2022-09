Incidenti stradali: scontro automobile-camper, 3 feriti

(ANSA) - ANCONA, 04 SET - Tre persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto stamane lungo la SS16 Adriatica a sud di Ancona, nei pressi dell'Ikea, che ha coinvolto un'automobile un camper, che si è rovesciato. I feriti trasportati in ospedale in codice rosso sono il conducente dell'automobile e uno dei due occupanti del camper.

Sul luogo è atterrata anche l'eliambulanza, intervenuti anche i mezzi del 118, ambulanze della Cri e della Croce Gialla di Camerano, i vigili de fuoco, che hanno estratto i feriti dagli automezzi, la polizia stradale. (ANSA).