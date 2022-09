Carabinieri arrestano ricercato 30enne

(ANSA) - MORRO D'ALBA, 04 SET - I carabinieri di Morro d'Alba (Ancona) hanno arrestato ieri pomeriggio uno straniero non extracomunitario, ricercato dall'aprile scorso. I militari, nell'ambito dei controlli del territorio, hanno notato una persona nel vicino Comune di San Marcello, non del posto, che li ha insospettiti. Il ricercato, di circa 30 anni, era irreperibile da mesi e dovrà scontare 3 anni circa di reclusione per reati commessi nel nord Italia. (ANSA).