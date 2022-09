Cantieristica: nuovo superyacht Cnr M/Y 141 varato ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 04 SET - Un nuovo superyacht full-custom firmato Crn è stato varato nella Superyacht Yard Ferretti Group ad Ancona. Il Progetto Crn 141 è l'ultima opera d'arte del cantiere navale di Ancona a ricevere il battesimo dell'acqua.

Crn M/Y 141, 60,33 metri di lunghezza e 10,55 metri di baglio di costruzione, fonde la qualità progettuale e costruttiva di Crn con l'esperienza e la creatività dello studio italiano di architettura Nuvolari Lenard, che ha curato il concept degli esterni e degli interni. Il risultato è uno yacht 'sartoriale' che si sviluppa su 5 ponti e può accogliere comodamente a bordo fino a 12 ospiti e 13 persone di equipaggio. Realizzato interamente in alluminio, Crn M/Y 141 è un superyacht dall'identità stilistica molto forte, che si contraddistingue per un estremo dinamismo delle linee esterne, per l'alto tasso di innovazione e per soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

