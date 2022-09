Elezioni: M5s, 'unici con candidati solo marchigiani'

(ANSA) - ANCONA, 03 SET - "Siamo gli unici che rappresentano davvero le Marche, con persone qualificate e competenti che hanno avuto o hanno ancora esperienze parlamentari e amministrative. Gli altri partiti eleggeranno paracadutati che non hanno alcun interesse per la nostra regione e questa è anche la causa per cui le Marche sono sempre state abbandonate.

Infine, nessuno di noi ha interrotto alcun mandato, disattendendo alle promesse fatte agli elettori". Così il capolista del Movimento 5 Stelle alla Camera, senatore uscente Giorgio Fede, presentando i candidati ad Ancona. "Oggi - ha aggiunto - le Marche restano ancora una regione irraggiungibile, ma non è casuale che, a livello infrastrutturale, vi sia stato uno slancio negli ultimi anni. È grazie a un emendamento del M5S, ad esempio, se saranno garantiti voli di linea che collegheranno le Marche ai principali hub nazionali (Milano, Roma e Napoli) ad un prezzo calmierato. È grazie alla nostra azione in Commissione Lavori Pubblici se si è tornati a parlare di arretramento e allargamento della A14 o se, ancora, sono arrivati 5 miliardi per la ferrovia adriatica e in particolare il potenziamento da Bologna a Bari. E, infine, se si è mosso qualcosa per le linee esistenti, come la Orte-Falconara, o per la realizzazione della ferrovia dei Due Mari. Abbiamo un leader serio e credibile - ha aggiunto - e penso che avremo la nostra soddisfazione. C'è chi promette un milione di posti di lavoro, noi lo abbiamo già fatto, basti pensare che solo con il Superbonus abbiamo generato 650mila posti di lavoro e con il Reddito di cittadinanza 150mila". Insieme a Fede erano presenti anche Rossella Accoto, sottosegretaria uscente al Lavoro, la deputata uscente , Mirella Emiliozzi e l'ex sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli per il listino della Camera dei Deputati; per il Senato il capolista Roberto Cataldi, seguito da Veruschka D'Ascenzio, Sergio Romagnoli e Samuela Melini. (ANSA).