Elezioni: Fdi, candidati del territorio e all'altezza sfide

(ANSA) - ANCONA, 03 SET - "Una classe dirigente cresciuta sul territorio" e "all'altezza delle sfide" che attendono le Marche e l'Italia". Così la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi, ha presentato ad Ancona, nella sede del partito, la squadra dei candidati marchigiani in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre. "Orgoglio e responsabilità" i concetti rimarcati da Leonardi, un 'sentiment' comune ricorrente, scandito come un mantra anche dai candidati e dai rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni, che i sondaggi attestano, come ha ricordato la stessa Leonardi, come "primo partito" nel Paese. La coordinatrice regionale Fdi, in lizza nel collegio uninominale per il Senato di Ascoli, Fermo e Macerata, ha evidenziato che la "lamentela" ricorrente nelle Marche è quella che la regione sia poco rappresentata a livello nazionale: "da qui la scelta di candidare esponenti del territorio".

"Saremo la voce delle Marche" ha detto, sottolineando che l'obiettivo è quello di dare vita ad una "filiera istituzionale" che dalle Marche arrivi fino a Roma "per dare peso al territorio", grazie ad una squadra di candidati che si caratterizzano per "percorso svolto e per affidabilità".

Capolista per il collegio proporzionale al Senato, l'assessore regionale Guido Castelli (già sindaco di Ascoli Piceno), mentre capolista per il collegio proporzionale alla Camera è la deputata uscente Lucia Albano, commercialista e insegnante, subentrata in Parlamento al posto di Francesco Acquaroli dopo la sua elezione a presidente della Regione Marche. In lizza per il Senato, lista proporzionale, ci sono anche Romina Gualtieri, avvocato e sindaco di Monsampietro Morico, Comune del cratere sismico, insieme a Pasquale Ricchiuti. Nel collego proporzionale per la Camera corrono anche Antonio Baldelli, avvocato ed ex consigliere comunale a Pergola, Rachele Silvestri, ex parlamentare del M5s e candidata alle elezioni regionali con Fdi, e Andrea Balestrieri, segretario provinciale del partito a Fermo. In cosa nel collegio uninominale 3 per il Senato (Ancona) c'è Stefano Maria Benvenuti Gostoli. (ANSA).