Covid: nelle Marche 577 nuovi casi, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 03 SET - Sono 577 i nuovi casi covid registrati nell'ultima giornata delle Marche (ieri 568), su 2.161 tamponi analizzati. Continua a scendere il tasso di incidenza cumulativo, che arriva a 285,37 (ieri 296,94) su 100mila abitanti. I dati sono resi noti dalla Regione Marche. Sono complessivamente 76 i ricoveri negli ospedali marchigiani (-2 su ieri): 2 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva, 71 in reparti non intensivi. Ci sono inoltre 12 persone in osservazione nei pronto soccorso. Nelle ultime 24 ore non sono stati segnalati nuovi decessi e il totale resta fermo a 4.094.

(ANSA).