Carabinieri: Elpidio Balsamo nuovo comandante Compagnia Jesi

(ANSA) - JESI, 02 SET - Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Jesi tra il comandante uscente, maggiore Simone Vergari, e il capitano Elpidio Balsamo che subentra dal 5 settembre. Oggi, in municipio di Jesi, i saluti del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, e presso la sede della Diocesi quelli di Mons. Gerardo Rocconi, che hanno rinnovato l'impegno per una piena collaborazione a servizio della comunità.

Il capitano Elpidio Balsamo, 48enne, originario della provincia di Brindisi, giunge nella città di Jesi dopo aver guidato dal 2017 la Compagnia di Fossano (Cuneo). Il maggiore Simone Vergari andrà a Roma presso il comando della Sezione operativa centrale del Reparto operativo Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

"Dopo 4 anni e 4 mesi di servizio a Jesi - ha detto Vergari in caserma incontrando la stampa - lascio il comando alle buone mani del capitano Balsamo. La pandemia ha segnato profondamente gli ultimi due anni di lavoro, un impegno enorme per tutta l'Arma che ha risposto con attenzione alle esigenze dei cittadini. Durante il lockdown e nei mesi successivi abbiamo riscontrato da parte dei cittadini tanta educazione civica e grande rispetto per l'Arma. Li ringrazio tutti, ma particolarmente ringrazio i colleghi che mi sono sempre stati vicini". "Raccolgo scarponi pesanti per continuare un percorso importante - ha detto Elpidio Balsamo - Le priorità rimarranno le stesse: vicinanza al cittadino e controllo del territorio".

