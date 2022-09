Ambulante ucciso: Procura Macerata chiede perizia psichiatrica

(ANSA) - MACERATA, 02 SET - La Procura di Macerata ha chiesto una perizia psichiatrica con la formula dell'incidente probatorio su Filippo Ferlazzo, il 32enne arrestato per l'omicidio dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, ucciso a mani nude il 29 luglio in corso Umberto a Civitanova Marche (Macerata).

La richiesta è stata inoltrata al gip dal pubblico ministero Claudio Rastrelli (in veste anche di procuratore capo facente funzioni), che intende sapere così se l'operaio originario della provincia di Salerno, era in grado di intendere e di volere al momento dei fatti accaduti il 29 luglio. Poco dopo le 14 Ferlazzo aveva aggredito nigeriano 39enne, 'reo' di avere chiesto insistentemente l'elemosina alla fidanzata dell'italiano, che reagì rincorrendolo e atterrandolo con un colpo sferrato con la stampella con cui Alika si muoveva per camminare. Poi in un corpo a corpo, lo aveva finito.

Il pm ha chiesto anche l'accertamento dell'attuale condizione dell'uomo e in particolare se sia socialmente pericoloso. Il gip potrà accoglierla o meno, nel primo caso incaricherà un perito e stabilirà i tempi entro i quali dovrà essere effettuato l'accertamento. Ferlazzo è ancora rinchiuso in carcere, a Montacuto (Ancona) con l'accusa di omicidio volontario e rapina (per il telefonino della vittima trovato poi in suo possesso).

Ancora da confermare la data del funerale per Alika, fissata per il momento per il 10 settembre, al chiostro di San Domenico a San Severino. (ANSA).