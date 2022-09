A Parco Zoo Falconara nasce secondo cucciolo di zebra

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 02 SET - Nuovo lieto evento al Parco Zoo Falconara Marittima in un anno particolarmente ricco di nascite e contrassegnato dal ritorno alla normalità dopo il periodo di emergenza Covid. Nei giorni scorsi è venuto alla luce un cucciolo di zebra, il secondo del 2022, dopo Amos nato a febbraio, anno in cui è nato nella struttura il primo cucciolo di okapi in Italia. Quanto al nuovo arrivato, non si sa ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia e per questo non ha ancora un nome, che verrà scelto una volta determinato il sesso e che con ogni probabilità sarà legato a quello di un campione dello sport. La baby zebra è fratello o sorella di Gimbo, il maschietto nato lo scorso anno poco dopo le Olimpiadi di Tokyo e chiamato così in onore di Gianmarco Tamberi, la stella del salto in alto che ha riportato la medaglia d'oro olimpica a Ancona 65 anni dopo Liano Rossini. Anche il nuovo arrivato appartiene alla specie Equus quagga, come tutti gli altri esemplari ospiti del Parco, ed è caratterizzato dal manto a larghe strisce bianche e nere con zone d'ombra tendenti al marrone che si estendono anche sul ventre. La disposizione delle strisce è unica per ogni animale, proprio come un'impronta digitale, caratteristica che consente alla mamma di riconoscere il suo piccolo. (ANSA).