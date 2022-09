Nozze Tamberi: sindaco, orgogliosi che abbia scelto Pesaro

(ANSA) - PESARO, 01 SET - "Siamo orgogliosi che Gianmarco Tamberi abbia scelto Pesaro e le Marche per sposarsi. E' stata una bella cerimonia e una grande occasione di promozione per la città e per la regione". A dirlo all'ANSA è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha celebrato il matrimonio con rito civile del campione olimpico di salto in alto con la fidanzata Chiara Bontempi a Villa Imperiale. "A Gimbo ho detto che a Pesaro c'è un palasport che lo aspetta quando avrà finito di volare in alto, con un canestro per fare le schiacciate, dato che lui è un appassionato di basket" aggiunge il sindaco. "In un matrimonio c'è sempre una bella atmosfera per la presenza degli amici e dei parenti - prosegue -. Oggi c'erano tanti campioni...sono rimasto colpito, sono tutti molto legati tra loro e con Tamberi". Alla coppia il sindaco ha offerto una ceramica artigianale raffigurante Gioachino Rossini, "come dono della Capitale della Cultura 2024 e della Città Creativa Unesco della Musica".

(ANSA).