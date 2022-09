Energia: Garavaglia, prossima settimana intervento governo

"Condivisibili le preoccupazioni degli operatori della ricettività turistica costretti dal caro energia a valutare la chiusura di strutture nel periodo in cui non sono al completo": lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, oggi pomeriggio a Macerata dove ha partecipato alla presentazione del circuito Marchestorie assieme all'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, candidata alle politiche del 25 settembre in quel collegio.

Sulla possibilità di chiusura delle strutture ricettive, Garavaglia ha aggiunto che "sarebbe una decisione che comporterebbe non solo la crisi di un settore, ma di una parte dell'intero Pil italiano. Come governo, stamattina - ha ricordato - abbiamo parlato di come porre un freno alla questione e prevediamo di attuare un intervento importante già dalla prossima settimana". (ANSA).