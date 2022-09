Covid: Marche, 598 positivi in 24ore, incidenza cala a 308

(ANSA) - ANCONA, 01 SET - Continua a scendere l'incidenza di casi di positività al coronavirus nelle Marche: nell'ultima giornata si sono registrati 598 casi (4.640 in una settimana) in base a 2.380 tamponi e l'incidenza ogni 100mila abitanti è passata da 325 a 308,51. Torna a salire invece il numero di ricoverati (83; +4) e non ci sono stati nuovi decessi; il totale regionale di vittime da inizio pandemia resta fermo a 4.092.

Per quanto riguarda i ricoveri sono stabili quelli in Terapia intensiva (2) e Semintensiva (3) mentre sale il numero di degenti nei reparti non intensivi (78; +4). Ancora in discesa le quarantene (8.687; -218) mentre ci sono 11 persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).