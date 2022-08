Elezioni: candidati Marche +Europa, cara Italia resta libera

Un avvocato, un insegnante, una sarta, due postini e una parrucchiera. +Europa ha presentato oggi, ad Ancona, la lista dei candidati al proporzionale per Camera e Senato. Capolista per la Camera dei Deputati sarà Mattia Morbidoni, 34 anni, di Chiaravalle, postino, ex consigliere comunale e provinciale. Seconda Diletta Doffo, 32 anni, di Ancona impiegata in una sartoria, terzo Alessandro Cirelli, 29 anni, avvocato di Pesaro e quarta Maria Antonietta Di Pietrantonio, 65 anni, parrucchiera, di Ancona. Per il Senato capolista sarà Pierpaolo Loffreda, 63 anni, pesarese, insegnante all'Accademia di Belle Arti di Urbino; seguito da Stefania Onorato, 56 anni, infermiera, di Chiaravalle e Paolo Luzietti, 48 anni, di Senigallia, impiegato delle Poste.

Alla presentazione sono intervenuti anche due candidati del Pd e della coalizione di centrosinistra che hanno aperto l'incontro: Marco Bentivogli, indicato per l'uninominale al Senato, nel collegio Marche nord che racchiude le province di Ancona e Pesaro, e Antonio Mastrovincenzo che correrà per la Camera dei Deputati nel collegio di Ancona.

"Importante è unire le forze non solo per occupare posti o potere - ha esordito Bentivogli - i problemi stanno crescendo, il gas ha superato il costo 340 euro al megawattora, ci sono problemi per le imprese, c'è chi prolunga le ferie per il caro energia, si rischia una ricaduta sui posti di lavoro. Dobbiamo fermare tutto questo". "Ci sarà da lavorare tantissimo - ha detto Mastrovincenzo - per intercettare i voti di chi non vorrà andare alle urne perché scoraggiato e di chi ancora deve decidere".

Lo slogan del partito, ha spiegato Morbidoni, "è cara Italia il 25 resta libera, perché c'è pericolo di tornare molto indietro". Il candidato ha accennato al tema aborto: "com'è difficile nelle Marche accedere a questo diritto a causa di chi governa la regione adesso, il centrodestra". Loffreda, videocollegato dall'Etiopia, ha rimarcato che il proprio operato si concentrerà su due questioni: "la cultura e l'istruzione e che ci sia meritocrazia". I candidati hanno ribadito i punti nazionali del programma di +Europa: "scuole, eutanasia, ambiente, abbattere il lavoro precario e un fisco più sostenibile". (ANSA).