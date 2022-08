Covid: Marche, un ricoverato in meno e incidenza giù a 325

Un ricoverato in meno per Covid (ora sono 79) nelle Marche, 645 positivi sulla base di 2.381 tamponi e l'incidenza è ancora in calo (da 334,97 a 325) nell'ultima giornata. Lo evidenziano i dati pubblicati della Regione. In 24ore registrato un decesso correlato e il totale regionale di vittime sale a 4.092.

Tra i ricoverati ce ne sono due in Terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), 3 in Semintensiva e 74 in reparti non intensivi (invariati). Ci sono poi dieci persone in osservazione nei pronto soccorso. Le quarantene sono in picchiata a 8.905 (-473). Il numero di casi settimanali di positività scende sotto i 5mila (4.888). (ANSA).