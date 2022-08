Conte, tassare extra-profitti Farmaceutico e Assicurativo

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 31 AGO - A San Benedetto del Tronto Giuseppe Conte ha incontrato i pescatori, sempre più in difficoltà. "Stanno accusando il caro carburante che unito a tutti gli altri costi rende non più conveniente andare a mare. La soluzione che il Movimento 5 Stelle propone - ha detto Conte - è quella che sollecitiamo da sei mesi al premier Draghi: l'adozione di misure straordinarie, ma andava fatto da tempo sia a livello europeo che interno".

"Abbiamo chiesto da tempo una tassazione sugli extra profitti: - ha proseguito Conte - poi è stata fatta ma dei nove miliardi pare ne sia entrato solo uno. Quindi la prima cosa da fare è recuperare quelle risorse, come anche ribadiamo la necessità di richiedere gli extra profitti anche alle imprese assicurative, alle imprese del settore farmaceutico, ossia a tutte quelle imprese che negli anni della pandemia hanno accumulato profitti ingenti". (ANSA).