Gdf: col. Lucignano nuovo comandante provinciale Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 30 AGO - Il col. Gianfranco Lucignano ha assunto oggi l'incarico di comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, subentrando al col.

Michele Iadarola destinato a guidare il comando provinciale di Chieti. Alla cerimonia di insediamento tenutasi presso la Caserma "Colle San Marco", era presente il comandante regionale Marche, generale di brigata Alessandro Barbera.

Nel proprio intervento il col. Lucignano ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico che lo attende e, nel garantire il massimo impegno nel contrasto a tutte le forme di illegalità, con particolare attenzione a quelle economico - finanziarie, ha inteso rimarcare quel "sentito senso del dovere che gli appartiene e che vede le Fiamme Gialle, sempre particolarmente attente e sensibili alle esigenze di tutela della collettività".

Parole di sentito apprezzamento le ha rivolte il comandante uscente Iadarola a tutti i finanzieri di ogni ordine e grado, evidenziandone "la professionalità e l'impegno, caratteristiche che hanno portato a tangibili risultati di rilievo per la realtà picena, anche in presenza della crisi causata dall'emergenza epidemiologica". (ANSA).