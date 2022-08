Covid: Marche, -2 ricoverati (80) e incidenza casi scende a 334

Scende a 80 (-2 rispetto a ieri) il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche e l'incidenza fa segnare un nuovo calo (da 353,39 a 334,97) mentre per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi correlati e il totale resta fermo a 4.091. Lo comunica la Regione. In 24ore rilevati 979 positivi (5.038 casi in una settimana) sulla base di 3.526 tamponi. Le quarantene scendono a 9.378 (-191) di cui 36 con sintomi.

Sul fronte ricoveri resta stabile la situazione in Terapia intensiva e Semintensiva (3 ricoverati per entrambe le aree) mentre nei reparti non intensivi il numero di degenti scende a 74 (-2). Invariato anche il numero di persone assistite nei pronto soccorso (10). (ANSA).