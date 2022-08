Covid: Marche, +5 ricoveri (82) ma incidenza in calo a 353

Torna a salire il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: +5 nell'ultima giornata fanno salire il totale a 82: il numero di ricoveri cresce esclusivamente tra i degenti di reparti non intensivi (in tutto sono 76) mentre restano invariati i numeri in Terapia intensiva e Semintensiva (3 ricoverati per entrambe le aree). I positivi rilevati in un giorno sono 270 (5.315 in una settimana) sulla base di 916 tamponi eseguiti. L'incidenza di casi ogni 100mila abitanti prosegue la propria discesa: nell'ultima giornata da 364,23 a 353,39.

Oltre ai ricoverati, ci sono dieci persone in osservazione nei pronto soccorso (-1 rispetto a ieri). Mentre sono 9.569 le persone in quarantena (-64 in un giorno) di cui però solo 33 con sintomi.