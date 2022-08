Calcio: Questore Ascoli, 3 Daspo a carico ultrà bianconeri

Primi tre provvedimenti di Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) del Questore di Ascoli a carico di altrettanti tifosi ascolani già dopo le prime giornate del campionato di calcio di serie B. Due ultrà di 18 anni, durante i servizi di filtraggio rafforzato all'ingresso del "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli, in occasione della seconda giornata, erano stati trovati in possesso di artifizi pirotecnici e per loro il Questore Massimo Modeo ha disposto un Daspo per la durata di un anno; un altro supporter bianconero, 50 anni, è stato invece identificato come colui che ha acceso bombe carta durante un incontro casalingo ed è stato sanzionato con un Daspo della durata di tre anni.

"Nonostante il periodo vacanziero estivo, - spiega la Questura - l'inizio del campionato nazionale di calcio di Serie B è stato caratterizzato da una importante affluenza della tifoseria ascolana allo stadio di Ascoli". Tuttavia, a fronte di migliaia di appassionati che si sono recati allo stadio per seguire gli incontri ed incitare la squadra locale, alcuni ultras si sono resi protagonisti di comportamenti pericolosi e non in linea con i valori dello sport".

Gli agenti avevano rilevato un numero elevato di artifici pirici accesi sugli spalti durante l'incontro della prima giornata Ascoli-Ternana e l'esplosione di un potente petardo nell'impianto con tutti i rischi conseguenti". Per prevenire il ripetersi di questi fatti, in occasione della seconda gara casalinga era stato predisposto un servizio di filtraggio rafforzato all'ingresso che verrà mantenuto anche nelle prossime giornate del campionato. Durante i controlli sono stati sorpresi i due tifosi con artifizi pirotecnici. Dall'analisi dei filmati è stato invece individuato il 50enne, frequentatore della curva ascolana, presunto responsabile dell'accensione delle bombe carta, denunciato e sottoposto a Daspo. (ANSA).