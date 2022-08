26/o Ascoli Festival: concerti, lezioni e passeggiate musica

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 AGO - La 26/a edizione di Ascoli Piceno Festival si svolgerà dal 4 al 27 settembre prossimo ad Ascoli Piceno. In programma 15 concerti, 2 lezioni di musica (14 e 15 settembre) tenute Giovanni Bietti, uno dei migliori divulgatori musicali italiani seguitissimo anche su Rai Radio 3, due Passeggiate musicali dedicate al violoncello nel centro storico di Ascoli (17 e 18 settembre, Flaksman Cello Weekend) e la finale del concorso internazionale di composizione "Vladimir Mendelssohn Composition" (world premiere). Due Festival nel Festival.

"La nostra associazione - spiega la presidente di Ascoli Piceno Festival Emanuela Antolini - ha voluto quest'anno aumentare e qualificare ancora di più l'offerta artistica anche grazie al contributo del maestro Roberto Prosseda che ha assunto, e ne siamo onorati, la direzione artistica della manifestazione". Un festival dal barocco al contemporaneo, dal colto al popolare, dal vicino al lontano, con gruppi cameristici inediti e moltiplicatori di creatività artistica. La novità assoluta è la prima edizione del "Vladimir Mendelssohn Composition", riservato a giovani compositori, che vanta 12 partner internazionali e vede come presidente della giuria una icona della musica mondiale come il compositore Osvaldo Golijov, argentino di nascita e residente negli Usa, che sarà ad Ascoli in una delle sue rare apparizioni in Europa; ha composto tra l'altro la colonna sonora del film "The man who cried" (L'uomo che pianse) collaborando anche nei film di Francis Ford Coppola.

"Abbiamo ricevuto composizioni da tutto il mondo - fa notare Antolini - Dalla Cina agli Usa, dal Messico alla Corea. I finalisti sono tre giovani non ancora trentenni provenienti dall'Italia e dalla Gran Bretagna". (ANSA).