Pnrr: 156mila euro per Teatro Piermarini di Matelica

(ANSA) - MATELICA, 27 AGO - Arrivano importanti risorse dal Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per la riqualificazione energetica del Teatro Piermarini di Matelica.

Al Comune sono stati assegnati dal Ministero della Cultura 156mila euro, corrispondenti, come da avviso, all'80% dell'importo del progetto di efficientamento approvato. Oltre a questa somma, l'ente sborserà 39mila euro per i lavori che dovranno partire entro fine 2022. L'intervento garantirà di un importante risparmio energetico e un miglioramento della qualità dei sistemi, fa sapere il Comune. (ANSA).