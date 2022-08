Elezioni: Puzzer, con Italexit sfido Pd in roccaforte Pesaro

(ANSA) - JESI, 27 AGO - Italexit schiera nele Marche per le elezioni del 25 settembre. il portuale Stefano Puzzer, leader delle proteste "no pass" a Trieste e in altre città italiane, corre per la Camera nell'uninominale di Pesaro; capolista al Senato è Enzo Palladino infermiere dell'Ospedale regionale di Torrette di Ancona che nei mesi scorsi si è schierato contro la campagna vaccinale in una lettera pubblica a Mattarella. Due candidature - ha spiegato il coordinatore regionale di Italexit Massimo Gianangeli in un incontro stampa a Jesi -"fortemente simboliche e rappresentative della nostra visione ideologica concentrata nella difesa dei diritti, contro il neoliberismo", e che si affiancano a "quelle degli altri candidati protagonisti delle nostre battaglie nei territori". Oltre allo stesso Gianangeli, capolista alla Camera, erano al tavolo i candidati Italexit Emanuela Merli e Andrea Spalletti per il Senato, e Valerio Medici e Michela Carota per la Camera.

"Sono un lavoratore portuale, attualmente disoccupato, come altri che si sono opposti alla dittatura sanitaria, ma vinceremo anche questa battaglia", ha esordito Puzzer, che era accompagnato dal collega portuale Andrea Donaggio, cofondatore del comitato "La gente come noi". Cappellino in testa e maglia con su scritto "la gente come noi non molla mai", Puzzer ha spiegato i motivi della sua discesa in campo: "nei giorni di Trieste, ho pensato che non sarei sceso in politica e che quelle battaglie potessero scardinare un sistema. Invece non basta, per questo mi candido con Italexit. Sono qui nelle Marche - ha aggiunto - perché mi è stato chiesto di schierarmi contro la dittatura sanitaria. Ho detto che non mi interessavano collegi sicuri e volevo andare contro chi ci ha portato in questa dittatura, così sono a Pesaro per misurarmi contro il partito del sindaco che ha ricevuto più consensi nel Pd". (ANSA).