Covid: nelle Marche 85 ricoveri (-3), nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 27 AGO - Prosegue il calo dei ricoveri legati al covi negli ospedali marchigiani: nell'ultima giornata sono complessivamente 85, -3 su ieri, di cui 3 in intensiva, 3 in semi intensiva, 79 in reparti non intensivi, secondo il bollettino della Regione Marche. Ci sono inoltre 10 persone in osservazione nei pronto soccorso. In aumento ma abbastanza stabile il numero dei nuovi casi: 751 (ieri erano 742) mentre prosegue la discesa del tasso di incidenza cumulativo, che arriva a 374,73 su 100mila abitanti, mentre ieri era 382,85.

Nell'ultima giornata non ci sono stati decessi legati al covid e il totale resta quindi fermo a 4.090. (ANSA).