Minacce contro deputata Pd Morani: lei, abbassare i toni

"Alessia Morani Pd muori": è la scritta apparsa in un piazzale sul Monte Nerone, in provincia di Pesaro, dove la deputata Dem è candidata. Lo si legge in una nota della stessa esponente del Partito democratico. "Denuncerò ovviamente l'accaduto - spiega Morani - alle forze dell'ordine.

Non mi faccio intimidire e continuerò a fare la campagna elettorale come ho sempre fatto. C'è, però, un brutto clima e tutti dovremmo abbassare il livello dello scontro politico.

Parole d'odio portano azioni violente. Dovremmo esserne tutti consapevoli". Molti i messaggi di solidarietà all'esponente dem.

