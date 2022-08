Dipinto Allegretto Nuzi dopo restauro in mostra a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 26 AGO - L'opera di Allegretto Nuzi (1315 circa-1373) , la Crocifissione, proveniente dalla Chiesa delle suore Orsoline di Friburgo (Svizzera), al termine di un importante e delicato lavoro di restauro realizzato da Lucia Biondi presso il suo studio di Firenze, sarà ospitata nella Pinacoteca di Fabriano (Ancona) dal 3 settembre al 16 ottobre prossimi. Previsto per il giorno dell'inaugurazione un evento per spiegare la valenza dell'opera del pittore fabrianese alle 16:30 del 3 settembre presso il Palazzo del Podestà: "Allegretto Nuzi e la Crocifissione di Friburgo. Oro e colore ritrovati". Il progetto di restauro è stato avviato al termine della mostra fabrianese dedicata al pittore e finanziato dal Convento delle Orsoline di Friburgo, grazie a un lavoro di sinergia indirizzato proprio a riportare al suo antico splendore l'opera, oggetto di importanti studi critici. "È con grande piacere ed orgoglio che diamo il ben tornato alla tavola della Crocifissione per incantare i turisti e tutti gli appassionati d'arte", il commento dell'assessore alla Bellezza di Fabriano, Maura Nataloni. (ANSA).