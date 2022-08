Covid: nelle Marche 88 ricoveri (-8), due decessi

(ANSA) - ANCONA, 26 AGO - Numeri del covid in calo nelle Marche: i ricoverati scendono a 88 (-6) rispetto a ieri: 3 in terapia intensiva, 2 in semi intensiva e 83 in reparti non intensivi. Diminuiscono anche le persone in osservazione nei pronto soccorso: 9. I dati sono resi noti della regione Marche.

I nuovi casi covid registrati nell'ultima giornata sono 742 (ieri 846) e continua a scendere il tasso di incidenza cumulativo, che arriva a 382,85 su 100mila abitanti (ieri 395,15). Due i decessi segnalati, che fanno salire il totale a 4.090 dall'inizio della pandemia. (ANSA).