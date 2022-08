Incidenti stradali: frontale a Monsano, muore centauro 53enne

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - Incidente mortale ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a Monsano (Ancona). Nello scontro tra uno scooter e una Bmw, nei pressi dell'ex Mercatone Uno in via Marche, ha perso la vita il conducente del motociclo, il 53enne Domenico Pengue, residente a Monte San Vito e magazziniere presso un'azienda di Jesi. Un frontale violentissimo - ancora da chiarire nelle sua dinamica, forse un'invasione di corsia da parte dell'auto - a seguito del quale il centauro è stato sbalzato in avanti in per diversi metri. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Alla guida della Bmw un 25enne, che è stato trasportato al pronto soccorso, in stato di choc ma non grave.

Sul posto la Croce Gialla di Chiaravalle, automedica del 118 di Jesi e i carabinieri.

La strada è stata chiusa nel tratto interessato dall'incidente per agevolare i soccorsi (ANSA).