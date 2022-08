Energia: Stefani (Lega), proposta di Calenda fuori luogo

(ANSA) - MACERATA, 25 AGO - "La richiesta di Calenda di sospendere la campagna elettorale mi sembra abbastanza fuori luogo": a dirlo è il ministro alla disabilità Erika Stefani, rispondendo alla domanda dell'ANSA in merito alla presa di posizione del leader di Azione che in giornata ha proposto ai partiti di concentrarsi esclusivamente sull'emergenza gas. "La campagna elettorale è il momento in cui c'è un rapporto diretto con i cittadini e quindi occorre farla al di là degli slogan - ha aggiunto il ministro -. Dobbiamo dare un progetto e un programma per il futuro alla nostra Italia".

Stefani ha parlato a margine dell'evento organizzato dalla Lega oggi pomeriggio a Macerata con il candidato alle politiche e commissario regionale del Carroccio, Riccardo Marchetti, l'assessore alla Sanità marchigiana, Filippo Saltamartini e la consigliera Anna Menghi, responsabile del Dipartimento disabilità Lega per le Marche. (ANSA).