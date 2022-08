Covid: nelle Marche ricoveri scendono sotto 100, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - I ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani scendono sotto 100: sono 96, di cui 4 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva e 89 nei reparti non intensivi, secondo i dati della Regione Marche. Scendono a 11 le persone nei pronto soccorso. Sul fronte dei contagi, si assiste ad un lieve aumento dei nuovi casi, 846 nelle ultime 24 ore rispetto ai 799 di ieri, ma con un calo netto del tasso di incidenza cumulativo, 395,15 su 100mila abitanti (ieri 406,72). Nell'ultima giornata è stato registrato un decesso legato al covid e il totale sale a 4.087 dall'inizio dell'emergenza pandemica. (ANSA).