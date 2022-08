Adm blocca 3.000 articoli equitazione in porto Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 AGO - I funzionari dell'Adm (Agenzia Dogane e Monopoli) hanno sottoposto a verifica presso il porto di Ancona articoli per l'equitazione; si tratta di 2.920 sottosella provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e destinate ad un importatore della provincia di Perugia. I singoli articoli non recavano sulla confezione l'indicazione della sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea. la merce è stata sottoposta a sequestro ammnistrativo per la mancanza delle indicazioni obbligatorie previste dall'art. 104 del D.Lgs. 206/2005 in attuazione della Direttiva UE 2011/83. Prevista una sanzione amministrativa in base all'art.112 comma 5 del D.Lgs. 206/2005 per un importo da 1.500 a 30.000 euro. (ANSA).