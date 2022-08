Pavarotti: Pesaro a Los Angeles per stella Walk of Fame

(ANSA) - PESARO, 24 AGO - Anche Pesaro, capitale italiana della Cultura 2024 e Città Creativa Unesco, partecipa ai festeggiamenti per la stella dedicata a Luciano Pavarotti nella Walk of fame a Los Angeles. La posa della stella verrà trasmessa in diretta in piazzale della Libertà questa sera. "Un grande onore essere qui - il commento del sindaco Matteo Ricci durante la presentazione all'Italian Cultural Institute (Icc) -. Quello che Hollywood gli tributa è un riconoscimento globale che rende merito alla carriera di uno dei più grandi artisti che l'Italia abbia avuto. Siamo fortunati, Pesaro era la seconda città di Luciano Pavarotti. Qui aveva la sua casa sul mare, la residenza artistica in cui produceva e che è stato luogo di grandi ricordi familiari, come ha ricordato la figlia Giuliana, descrivendola come 'il luogo della felicità". La villa è affacciata sul Lido che oggi porta il nome del maestro, "è anche una delle cartoline più belle del territorio. Uno spazio in cui Pavarotti ha costruito un legame umano, solidale e creativo fortissimo con Pesaro, la sua seconda città, che aveva nel cuore quanto noi abbiamo nel cuore lui". (ANSA).