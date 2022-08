Elezioni: nelle Marche bocciate 5 liste

(ANSA) - ANCONA, 24 AGO - Nelle Marche sono cinque le liste presentate alla Corte d'Appello di Ancona bocciate dai giudici degli uffici elettorali circoscrizionali per Camera e Senato per irregolarità di vario tipo. Si tratta di quelle dei Gilet Arancioni, Popolo delle Partite Iva, una lista animalista, Lista Mastella-Noi di Centro, Referendum e Democrazia con Marco Cappato. Gli esclusi avranno 48 ore di tempo per depositare i reclami e la Cassazione dovrà decidere entro domenica. Lunedì ci sarà l'estrazione per le posizioni dei simboli nelle schede elettorali. (ANSA).