Covid: nelle Marche 799 nuovi casi in un giorno, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 24 AGO - Sono 799 i nuovi casi covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, 6.117 in una settimana, secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. L'incidenza torna a scendere e arriva a 406,72 (ieri 443,95). nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso legato al covid, che fa salire il totale a 4.086. Lieve aumento, +2, per i ricoveri negli ospedali marchigiani: invariati i pazienti in intensiva (4) e semi intensiva (4), salgono a 94 quelli in reparti non intensivi. Sono 15 infine le persone in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).