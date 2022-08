Oltre 50 famiglie Vallesina chiedono aiuto a Family Coach

(ANSA) - JESI, 23 AGO - Sono oltre 50 le famiglie di Jesi (Ancona) e della Vallesina che si sono rivolte alla figura del family coach, all'interno dei percorsi gratuiti di affiancamento, supporto e consulenza promossi dall'Asp Ambito 9 unità operativa Minori e Famiglia, grazie al sostegno di Fondazione Cariverona, e di un progetto che vede Cooss Marche come capofila. Il progetto di Family Coaching, avviato nel 2021, si propone di sostenere famiglie di ogni ceto sociale nella risoluzioni di problemi concreti del vivere quotidiano, dalla gestione dell'economia domestica, all'accudimento di un anziano o di un disabile in casa, dalla riorganizzazione dopo un trasferimento, ai consigli sui figli adolescenti. Un servizio, fa sapere l'Asp 9, "per migliorare la condizione di benessere dell'intero nucleo familiare, anteponendo l'importante all'urgente", e affrontare situazioni più o meno complesse che si possono verificare tra genitori, figli o nella coppia.

In una decina di incontri l'esperto e l'utente analizzano le difficoltà che si intendono superare, definendo obiettivi e strategie. Il Family Coach accompagna le famiglie anche attraverso il gruppo, come è stato recentemente per una decina di adolescenti di Jesi e Vallesina. Dovrebbe partire ottobre il gruppo di supporto per genitori con bambini autistici in collaborazione con alcuni enti del territorio. (ANSA).