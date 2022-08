Meloni, nelle Marche FdI ha mostrato di saper dare risposte

"Noi abbiamo dimostrato in territori come la Regione Marche come la classe dirigente di Fratelli d'Italia sia perfettamente in grado di dare risposte che la sinistra non è stata in grado di dare per decenni, per decenni". Lo ha detto Giorgia Meloni dal palco in piazza Cavour ad Ancona, spiegando la scelta di far partire la campagna elettorale dalla Regione guidata da una giunta di centrodestra presieduta da Francesco Acquaroli, di FdI.

"Ho voluto cominciare questa campagna elettorale da qui non a caso: da Ancona - ha detto Meloni - per ricordare che a differenza di quello che si dice molto spesso nei salotti, nei talk, in certa stampa che parla solo a se stessa e cioè che Fratelli d'Italia non avrebbe una classe dirigente adeguata a governare la nazione. Noi abbiamo dimostrato in territori come la Regione Marche come la classe dirigente di Fratelli d'Italia sia perfettamente in grado di dare risposte che la sinistra non è stata in grado di dare per decenni, per decenni".

"Portare così tanta gente il 23 agosto non era facile, - ha affermato - mi lasciate ben sperare perché l'entusiasmo e il sostegno del popolo italiano sarà fondamentale per noi per arrivare alla fine di questa campagna elettorale: siete praticamente gli unici amici che abbiamo ma siete una marea e penso che bastiate e che basterete". (ANSA).