Incendi: piccolo rogo tra rifiuti ingombranti Cosmari

(ANSA) - TOLENTINO, 23 AGO - Nella tarda serata di ieri, lunedì 22 agosto per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, si è sviluppato un incendio nell'area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti all'interno degli impianti del Cosmari di Tolentino.

Le fiamme sono partite dal reparto rifiuti ingombranti parzialmente lavorati provenienti dai centri di raccolta comunali che vengono stoccati in una apposita piattaforma, informa una nota dell'azienda. Dalle prime ipotesi la scintilla che ha dato il via all'incendio è stata probabilmente provocata da un rifiuto Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), forse un piccolo elettrodomestico o un giocattolo a batterie che si presume sia andato in corto circuito e che erroneamente era stato gettato con gli ingombranti. Il personale di servizio è prontamente intervenuto, applicando tutti i protocolli di sicurezza e le disposizioni antincendio tanto che le fiamme all'arrivo dei Vigili del Fuoco erano completamente sotto controllo. A seguito dei monitoraggi effettuati dall'Arpam, il Cosmari precisa che "non sono state rilevate emissioni di fumi pericolosi o dannosi per la salute". (ANSA).